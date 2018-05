Sacchetti bio, Fida-Confcommercio: soluzione avulsa da realtà

Roma, 2 mag. - La Federazione dettaglianti dell`alimentazione (Fida-Confcommercio) "non ha alcuna intenzione di rimanere passiva nei confronti della recente circolare del ministero della Salute" sulla vicenda dei sacchetti bio.

"Ci riferiamo ovviamente alla possibilità di permettere ai consumatori di portare da casa shopper biocompostabili per l`asporto di alimenti - dice il presidente Donatella Prampolini Manzini - la soluzione prospettata è totalmente avulsa dalla realtà e non tiene minimamente conto delle dinamiche che avvengono all`interno di un esercizio commerciale. I sacchetti biocompostabili utilizzati dagli esercizi commerciali sono ceduti ai consumatori sottocosto nella quasi totalità dei casi. Non si capisce quindi dove sarebbe la convenienza dei consumatori, visto che la circolare stessa impone le stesse caratteristiche ai sacchetti portati da casa. Non accettiamo questa risoluzione. Siamo disponibili a un confronto immediato per trovare assieme una soluzione che sia percorribile".