Mondo sempre più armato: nel 2017 1.700 mld Usd spesa militare -5

Roma, 2 mag. - In forte calo, invece, la spesa militare in Russia nel 2017, tagliata di ben il 20 per cento rispetto al 2016. Si tratta del primo calo annuale dal 1998, dovuto principalmente ai problemi economici del paese. La sua spesa si è attestata su 66,3 miliardi di dolari. Ciononostante, la percezione della minaccia russa ha spinto i Paesi dell'Europa centrale e occidentale ad accrescere la loro spesa per la difesa rispettivamente del 12 e dell'1,7 per cento. In totale, comunque, la spesa militare di tutti e 29 i Paesi Nato è stata nel 2017 di 900 miliardi di dollari, il 52 per cento dlela spesa militare mondiale. L'Italia ha speso 29,2 miliardi di dollari, scendendo al 12mo posto al mondo, con una quota sul Pil dell'1,5 per cento

In Medio Oriente, altro fronte caldo della politica globale, c'è stato un incremento della spesa militare del 6,2 per cento. L'Arabia saudita ha incrementato la sua spesa militare del 9,2 per cento nel 2017, arrivando a 69,4 miliardi di dollari e attestando il regno del Golfo al terzo posto al mondo.