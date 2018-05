Mondo sempre più armato: nel 2017 1.700 mld Usd spesa militare -4

Roma, 2 mag. - Per quanto riguarda il Giappone, che si sente particolarmente esposto alla minaccia nordcoreana e all'assertività cinese, il bilancio militare è stato nel 2017 di circa 45,76 miliardi di dollari, con un incremento su base annua dell'1,3 per cento. E' la prima volta dal 2012 che il bilancio militare è in crescita e questo è in linea con quanto dichiarato dal primo ministro Shinzo Abe che vuole una politica di sicurezza più attiva. Tokyo resta comunque solo l'ottavo paese al mondo per spesa militare.

Gli Stati uniti continuano a rappresentare la superpotenza militare. Nel 2017 gli Usa hanno speso 610 miliardi di dollari, una cifra in linea con il 2016. Questo tuttavia non è un segnale rassicurante, perché è stato interrotto un trend verso il taglio della spesa in armi e, secondo il direttore del programma SIPRI AMEX Aude Fleurant, "la spesa militare Usa nel 2018 è destinata a crescere significativamente a sostegno dell'aumento di personale militare e della modernizzazione delle armi convenzionali e nucleari".(Segue)