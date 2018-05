Mondo sempre più armato: nel 2017 1.700 mld Usd spesa militare -3

Roma, 2 mag. - A registrare importanti incrementi sono stati diversi Paesi in Asia-Oceania, Medio Oriente. Potenze come Cina, India e Arabia saudita, mentre la Russia ha registrato una flessione.

Sono quasi 30 anni che la regione Asia-Oceania vede una crescita della sua spesa militare. La Cina, che è la seconda al mondo per spesa, ha incrementato nel 2017 del 5,6 per cento la sua spesa militare, andando a rappreswentare il 13 per cento della spesa militare mondiale. L'India è salita a 63,9 miliardi di dollari, con un incremento su base annua del 5,5 per cento. Anche la Corea del Sud ha visto una crescita dell'1,7 per cento, arrivando a 39,2 miliardi di dollari. "Le ternsioni tra la Cina e molti dei suoi vicini continuano a spingere la crescita della spesa militare in Asia", ha spiegato Siemon Wezeman, ricercatore del programma SIPRI AMEX. (Segue)