Vodafone Italia, intesa con Time Warner su diffusione Search Party

Roma, 2 mag. - Vodafone Italia e Turner, società del Gruppo Time Warner, hanno siglato un accordo per la distribuzione in esclusiva per l`Italia su Vodafone TV della serie targata Tbs Search Party. Lo annuncia la società di telecomunicazioni con una nota, spiegando che l'accordo consolida ancora di più la collaborazione tra Vodafone e Turner già presente con un catalogo kids di Cartoon Network (come Clarence, Lo Straordinario Mondo di Gumball) su Vodafone TV, che integra in un`unica piattaforma tv tradizionale e contenuti on demand.

Vodafone TV va ad arricchire ulteriormente la propria library affiancando contenuti innovativi, si legge, anche grazie alla possibilità di vedere ovunque e in qualsiasi momento i propri programmi preferiti grazie all`App per smartphone e tablet.

Search Party è una dark comedy che segue le (dis)avventure di quattro ventenni alle prese con l`improvvisa e misteriosa scomparsa di Chantal, un`ex compagna di college.