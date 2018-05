Sisma,Gelmini: terremotati abbandonati, Stato se ne faccia carico

Roma, 2 mag. - "Il governo e la sinistra hanno abbandonato i terremotati, non pensando a quanto possa incidere il dramma del sisma e l`assenza di prospettive nell`animo di queste persone. Una gestione post terremoto annunciata e mai realizzata, alle prese con una burocrazia che imbriglia chi sceglie di ricominciare. Quello del signor Massimo è un gesto tragico, disperato". Lo scrive Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sulla sua pagina Facebook.

"Lo Stato non può restare a guardare, ma deve farsi carico della sua famiglia e delle tante famiglie sfollate del Centro Italia che aspettano da troppo tempo un motivo per ricominciare a vivere - conclude Gelmini -. Mi batterò in Parlamento affinché queste persone non siano dimenticate e lasciate sole".