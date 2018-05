Roma, 2 mag. - Nuovo calo sul numero di disoccupati nell'area euro, 83mila in meno a marzo a 13 milioni 824 mila totali, secondo l'ultima rilevazione mensile di Eurostat. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato all'8,5 per cento, che rappresenta il valore più basso dal dicembre del 2008. Guardando a tutta l'Unione europea a 28 la disoccupazione risulta al 7,1 per cento con 17 milioni 481 mila persone.