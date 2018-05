Eurolandia in frenata, crescita del Pil nel I trimestre +0,4%

Roma, 2 mag. - Crescita economica in moderazione nell'area euro in avvio di annata. Nel primo trimestre il Pil ha segnato un incremento dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, secondo la stima preliminare diffusa da Eurostat, mentre il ritmo di espansione su base annua si è smorzato al 2,5 per cento.

Nell'ultimo trimestre del 2017 il Pil dell'Unione valutaria aveva segnato un più 0,7 per cento dai tre mesi precedenti e un più 2,8 per cento su base annua. Si conferma quindi lo scenario di frenata della crescita evidenziato da diversi indicatori e indagini, mentre resta da vedere se questa dinamica abbia o meno natura temporanea.

Guardando all'intera Unione europea a 28, riporta ancora Eurostat, il Pil ha segnato un più 0,4 per cento congiunturale e un più 2,4 per ceno su base annua.