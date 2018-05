Roma, 2 mag. - Kim Hak-song e Kim Sang-duk, conosciuto anche come Tony Kim, lavorano entrambi per l'Università di scienza e tecnologia di Pyongyang, fondata dai cristiano evangelici, dove sono stati arrestati lo scorso anno in base al sospetto di "atti ostili".

La Cnn ha detto che la sorte dei prigionieri è stata discussa in colloqui a Stoccolma tra il ministro degli Esteri del Nord Ro Yong Ho e la controparte svedese Margot Wallstroem in rappresentanza degli interessi Usa.