Bonafede (M5S): direzione Pd? Renzi dice no, i suoi lo seguiranno

Roma, 2 mag. - "È evidente che i renziani non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di una fiducia" ad un governo con M5S. Lo dice Alfonso Bonafede, deputato 5 stelle e annunciato ministro della Giustizia di un eventuale governo Di Maio, parlando a Radio 24 nel corso della trasmissione 24Mattino. "Se Matteo Renzi va in tv a dire 'Non mi interessa, la fiducia non la darò mai' - spiega Bonafede - è evidente che i gruppi parlamentari, che sono formati da persone nominate da Matteo Renzi, seguiranno quella linea. E questo contraddicendo quello che aveva detto Martina in sede istituzionale, visto che aveva detto 'Valuteremo alla direzione'".

Alle sollecitazioni sulla possibilità che Martina ottenga una fiducia a sorpresa, Bonafede risponde: "Quell'opzione che mi dà lei non esiste. Possiamo dire che è una situazione da non prendere in considerazione? In queste settimane siamo stati dietro ai se, dietro ai forse. Ma ora è finito il tempo del se e del forse", ha aggiunto il Cinque Stelle a Radio 24 e concluso: "Visto che Lega e Pd pensano al loro orticello e non vogliono dare quella risposta di cambiamento che i cittadini hanno chiesto il 4 marzo, allora si vada al voto".