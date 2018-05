Commissione propone oggi nuovo quadro di bilancio Ue 2021-2027

Bruxelles, 2 mag. - Il negoziato sul bilancio pluriennale non è mai stato semplice, fin da quando Jacques Delors, negli anni '80, introdusse il meccanismo che accorpa in una sola proposta ogni sette le risorse dei bilanci annuali, sostituendo i precedenti negoziati che quasi paralizzavano ogni sei mesi l'attività comunitaria. Questa volta, però, c'è un enorme problema in più da risolvere: quello di come compensare, almeno parzialmente, la perdita della contribuzione britannica, che significa fra i 12 e i 14 miliardi di euro in meno nei sette anni.

Non è solo una questione di soldi in meno: dovendo cancellare il "rebate" britannico (la restituzione di una parte della contribuzione annuale di Londra), bisognerà cancellare anche i meccanismi compensativi che col tempo erano stati introdotti a favore di alcuni paesi "contributori netti" (Germania, Olanda, Danimarca). Una semplificazione, insomma, che sarà molto complicata da attuare. E se la Francia e la Germania si sono già dichiarate disponibili, in principio, ad aumentare leggermente la propria contribuzione, ci sono paesi, come l'Austria e l'Olanda, che non intendono dare un euro in più.

Il commissario al Bilancio, Genther Oettinger, ha avvertito che comunque "ci saranno dei tagli" in alcune voci di bilancio, tagli che tuttavia dovrebbero restare modesti, sotto al 10%. Quello che è certo è che non si tratterà di tagli lineari, visto che è previsto un incremento dei finanziamenti in alcune aree (per esempio, i fondi della Politica estera comune per gli aiuti ai paesi terzi, quelli per la gestione delle frontiere esterne e dei flussi migratori, quelli per i programmi di ricerca). Di converso, vi sarà sicuramente una riduzione in altri settori, e soprattutto nella Pac, la politica agricola comune (37% del bilancio attuale), e nella politica di coesione (35% del bilancio). Secondo le anticipazioni, l'orientamento della Commissione sarebbe quello di proporre una riduzione al 60% del peso totale di queste due voci nel bilancio complessivo.

Proprio la redistribuzione dei finanziamenti nella politica di coesione sarà una delle cose a cui guardare con più attenzione: dopo la crisi, i paesi del Sud ad alta disoccupazione (compresa l'Italia) vorrebbero riprendersi una parte della cospicua fetta di torta che l'ultima volta era andata ai nuovi paesi membri dell'Europa centro orientale (le cui economie vanno meglio proprio grazie ai fondi Ue); d'altra parte, proprio questi paesi sono contrari ai nuovi meccanismi, che potrebbero essere introdotti, per condizionare l'attribuzione dei finanziamenti comunitari al rispetto dello stato di diritto da parte dei governi al potere e dei loro impegni di solidarietà nella crisi migratoria.