Australia-Francia a Cina: no a un'egemonia nel Pacifico -2

Roma, 2 mag. - L'Australia è particolarmente allarmata per l'attivismo della Cina nel Pacifico, che potrebbe modificare gli equilibri strategici della regione. Al di là delle basi stabilite nel Mar cinese meridionale, del quale rivendica l'80 per cento circa, Pechino intenderebbe anche - secondo un rapporto diffuso lo scorso mese ma negato dalla Cina - stabilire una base militare permanente a Vanuatu.

Il Lowy Institute australiano stima che la Cina abbia fornito 1,78 miliardi di dollari in aiuti alle nazioni del Pacifico tra il 2006 e il 2016.

Il premier australiano Malcolm Trunbull ha detto di giudicare positivamente l'ascesa economica della Cina e i suoi investimenti. Ma ha sottolineato che "è assolutamente fondamentale uno stato di diritto che sancisca che la prevaricazione non è giusta, che il pesce grande non può mangiare il pesce piccolo e il piccolo non può mangiare i gamberetti".