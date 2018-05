Pedofilia,Casellati a don Fortunato: bene impegno contro violenze

Roma, 2 mag. - "Caro don Fortunato, nell`esprimere la mia adesione alla Giornata Bambini Vittime della violenza, dello sfruttamento e dell`indifferenza contro la pedofilia, partecipo idealmente alle celebrazioni che si svolgeranno dal 25 aprile al 6 maggio prossimi, alle quali ho volentieri concesso il Patrocinio del Senato. In questa occasione vorrei manifestare il mio personale apprezzamento per l`opera svolta dalla Vostra Associazione, che si confronta quotidianamente con episodi di infanzia violata. Alla realizzazione di questa difficile missione contribuiscono, con impegno, determinazione e coraggio, tanti volontari, ai quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento". E' quanto scrive la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, con una lettera inviata a don Fortunato Di Noto, presidente di Meter onlus per la XXII Giornata contro la pedofilia che si concluderà il 6 maggio con il Raduno a Piazza S. Pietro per partecipare al Regina Coeli di Papa Francesco.