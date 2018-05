Nordcorea, il 9 maggio summit a tre Giappone-Cina-Sudcorea -2

Roma, 2 mag. - Moon è stato il promotore del disgelo in atto e ne è il grande protagonista. Appare essere il più entusiasta per le evoluzioni in corso, mentre più prudente appare l'approccio della Cina che, pur assecondando il processo di distensione, non è stata la prima protagonista delle fasi che hanno portato al summit intercoreano.

Abe, dal canto suo, ha mantenuto l'approccio più duro nei confronti di Pyongyang, continuando a enfatizzare la politica della "massima pressione". Ciononostante anche il capo del governo di Tokyo ha auspicato di poter incontrare Kim e, nel summit di venerdì scorso, questi ha detto a Moon di essere pronto a farlo "in qualsiasi momento".

"Noi vogliamo confermare la cooperazione con il presidente Moon prima del summit tra gli Usa e la Corea del Nord", ha detto Abe durante una visita nelal capitale giordana. "Voglio - ha aggiunto - discutere complessivamente su come possiamo portare la Corea del Nord sulla giusta via, risolvere la questione dei rapimenti, le questioni missilistica e nucleare e creare un futuro luminoso". La vicenda dei rapimenti a cui il premier ha fatto riferimento è quella dei cittadini giapponesi sequestrati da agenti nordcoreani negli anni '70 e '80, che è considerata una priorità da Abe.

Il Giappone ha dominato la Corea come potenza coloniale tra il 1910 e il 1945 e questo è ancora fonte di forte risentimento e di contese storico-politiche che ancora avvelenano i rapporti. La precedente presidente sudcoreana Park Geun-hye raggiunse nel 2015 un accordo su uno dei temi ancora accesi tra Tokyo e la Corea del Sud, quello delle donne utilizzate nei bordelli militari giapponesi fino alla fine della seconda guerra mondiale e definite eufemisticamente "donne di conforto", che prevedeva un fondo da 8 milioni di dollari per le vittime ancora viventi. Ma Moon ha attaccato questo accordo e, pur non avendo chiesto formalmente di rivederlo, ha chiesto a Tokyo di fare di più. (Con fonte Afp)