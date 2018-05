"Fare cinama": Maeci lancia settimana del cinema italiano nel mondo -2

Roma, 2 mag. -

I mestieri del Cinema: 100 testimonial in 100 città - La prima edizione di "Fare Cinema" si svolgerà nella settimana tra il 21 e il 27 maggio 2018 e sarà dedicata ai molteplici "mestieri del cinema", cioè a tutte quelle professionalità - attori, registi, sceneggiatori, direttori di fotografia, scenografi, compositori, costumisti, truccatori, montatori, effetti speciali etc. - che compongono la complessa macchina della produzione cinematografica e che, davanti o dietro la telecamera, contribuiscono al successo del nostro cinema in Italia e all`estero. 100 testimonial/ambasciatori del cinema in 100 diverse città parleranno del cinema italiano attraverso conferenze, incontri con il pubblico, seminari, racconti ed esperienze di un lavoro quotidiano, fatto di passione, creatività e grandi competenze tecniche.

L`organizzazione degli eventi in programma è affidata alle sedi diplomatico-consolari e agli Istituti italiani di cultura, con l`obiettivo di raggiungere un pubblico qualificato di operatori del settore, accrescere l`interesse del pubblico internazionale e creare opportunità di distribuzione estera alle produzioni italiane, cinematografiche e televisive. L`iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le associazioni di settore (in particolare, ASC - Associazione Italiana Scenografi, Costumisti, Arredatori; AIC - Autori italiani della cinematografia; ACMF - Associazione Compositori Musica per Film, ANTEPAC - Associazione Nazionale Truccatori e Parrucchieri del Cineaudiovisivo; UICD - Unione Italiana Casting Directors AMC - Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo). (Segue)