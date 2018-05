Gb, Elisabetta II va a conoscere il nuovo pronipote in elicottero

Roma, 2 mag. - La regina Elisabetta II ha deciso di arrivare in elicottero da Windsor a Kensington Palace per poter conoscere il suo sesto pronipote, il principe Louis di Cambridge, nato lunedì 23 aprile.

La 92enne, rilassata e raggiante, è arrivata ieri dopo un volo di 40 minuti con un foulard in testa, un mazzo di fiori con fiocco argentato, presumibilmente per la neo-mamma Kate e, secondo il Daily Mail, anche con un regalo per la nipotina Charlotte, che oggi compie tre anni.

La visita, organizzata per incontrare per la prima volta il piccolo Louis, ha avuto ovviamente come obiettivo anche quello di vedere gli altri due pronipotini, George e Charlotte, che adorano la bisnonna. Famoso è il soprannome dato dal principino George, che l'ha chiamata "Gan Gan".