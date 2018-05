Nigeria, doppio attentato suicida: decine di morti

Roma, 2 mag. - Attentatori suicidi hanno ucciso decine di persone in un mercato nel Nordest della Nigeria in attacchi gemelli che portano il marchio dell'organizzazione jihadista Boko Haram, un giorno dopo che il presidente Usa Donald Trump ha promesso maggiore sostegno alla lotta contro i militanti islamisti.

Gli attentati, che pare siano stati realizzati da giovanissimi, sono avvenuti attorno alle 13 di ieri a Mubi, circa 200 km dalla capitale dello stato di Adamawa, Yola.

Imam Garki dell'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) ha detto che una valutazione congiunta della polizia e della Croce rossa ha trovato 26 persone morte e 56 ferite, 11 delle quali in maniera cricica. Ma una fonte medica dell'Ospedale generale di Mubi ha detto di aver ricevuto 37 cadaveri, mentre un soccorritore ha detto di aver contato 42 morti e 68 feriti. Due residenti locali, che hanno preso parte ai funerali per le vittime, hanno fissato il bilancio almeno 68 morti. Ma ci sarebbero ancora corpi non identificati.