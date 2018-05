Samsung BioLogics crolla alla Borsa di Seoul, -19%

Roma, 2 mag. - Crollano alla Borsa di Seoul le azioni di Samsung BioLogics, affiliati del colosso Samsung Electronics. Il titolo ha lasciato sul terreno quasi il 20% mandando in fumo circa 6 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione.

A provocare il tonfo del titolo la notizia che la FSS (Financial Supervisory Service) ha contestato alla società la regolarità dei bilanci. L'indagine dell'autorità di controllo è stata avviata sull'esposto di alcuni azionisti i quali hanno chiesto di verificare se la società ha violato le norme facendo figurare in bilancio un utile netto più elevato in vista della quotazione in Borsa.