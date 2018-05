Ministro degli Esteri nordcoreano a Pechino in visita

Roma, 2 mag. - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è arrivato oggi a Pyongyang, diventando l'esponente cinese di più alto livello ad andare in Corea del Nord da molti anni. La visita viene in un momento cruciale dopo il terzo vertice intercoreano e in vista del previsto storico summit tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e Donald Trump, che avrebbe luogo tra fine maggio e inizio giugno.

Wang, che incontra il suo omologo nordcoreano Ri Hong Yo durante la sua permanenza, è stato accolto dal viceministro degli Esteri Ri Kil Song e altri ufficiali presso l'aeroporto di Pyongyang.

I due alti diplomatici si sono incontrati a Pechino questo mese, giorni dopo la visita di Kim in Cina per colloqui col presidente Xi Jinping. S'è trattato il primo viaggio di Kim all'estero da quando è arrivato al potere nel 2011.

Cina e Corea del Nord sono alleati, ma durante la crisi nucleare i rapporti tra i due vicini si sono allentati fortemente. L'ultima visita di un ministro degli Esteri cinese in Corea del Nord è stata nel 2007.