Moon: eventuale pace con Nordcorea non vuol dire ritiro forze Usa -3

Roma, 2 mag. - La Corea del Nord ha recentemente mostrato un'atteggiamento più conciliatorio rispetto alle manovre congiunte Usa-Sudcorea e lo stesso Kim Jong Un ha parlato con un inviato di Seoul, Chung Eui-yong, di comprensione per la necessità di svolgere manovre tra alleati.

L'esecitazione "Max Thunder" dovrebbe avere inizio l'11 maggio per due settimane. Si prevede che vi partecipino 100 aerei dei due paesi. Il ministero della Difesa ha invitato i media a evitare dal produrre "articoli speculativi" su questa mossa, dopo che il giornale conservatore Chosun Ilbo ha affermato che le manovre siano statwe messe in cantiere per aumentare la pressione su Pyongyang in vista del summit Kim-Trump.