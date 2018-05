Moon: eventuale pace con Nordcorea non vuol dire ritiro forze Usa -2

Roma, 2 mag. - Moon Chung-in, il consigliere della Casa blu (presidenza sudcoreana, ha scritto su Foreign Affairs, la rivista del Council on Foreign Relations americano, che sarebbe "difficile giustificare la continuazione della presenza (delle forze USa) in Corea del Sud" in caso di trattato di pace. Ma il presidente l'ha smentito. Secondo il suo portavoce, Kim Eui-kyeom, ha invitato il consigliere a "non provocare altra confusione".

Il rimprovero viene dopoc he il ministero della Difesa di Seoul ha confermato che diversi aerei da guerra Usa sono arrivati in Corea del Sud per prendere parte a esercitazioni regolari. Aerei stealth F-22 "Raptor" sono arrivati domenica nella base aerea di Gwangju.

(Segue)