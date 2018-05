Moon: eventuale pace con Nordcorea non vuol dire ritiro forze Usa

Roma, 2 mag. - Un eventuale trattato di pace che superi il regime di armistizio in Corea non necesseriamente implicherà un ritiro dei quasi 30mila soldati Usa che stazionano lungo il 38mo parallelo. L'ha affermato oggi il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che la scorsa settimana è stato protagonista dello storico terzo summit intercoreano con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

"Le forze Usa in Corea (USFK) sono una questione che attiene l'alleanza Corea del Sud-Usa. Non ha nulla a che vedere con un trattato di pace", ha detto Moon. Il suo commento viene dopo che un consigliere presidenziale ha pubblicamente suggerito che la presenza dei 28.500 soldati americani possa essere posta in questione se verà firmato un trattato di pace. La Corea del Nord ha sempre considerato il continente americano un corpo d'invasione e le esercitazioni congiunte Usa-Sudcorea atti di guerra.

(Segue)