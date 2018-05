Facebook annuncia servizio di "incontri" per relazioni durature

Roma, 2 mag. - Rivoluzione su Facebook. Il numero uno del social network Mark Zuckerberg ha annunciato che presto sarà disponibile per gli iscritti un servizio di incontri per "relazioni durature, vere". Zuckerberg ha sottolineato che Facebook ha come priorità la protezione della privacy, soprattutto dopo lo scandalo di Cambridge Analytica.

Secondo l'inventore del social network un matrimonio su tre negli Stati Uniti nasce da una relazione online e circa 200 milioni di utenti Facebook sono single. Con la nuova applicazione, gli iscritti potranno creare un profilo "per appuntamenti" non visibile al loro network di amici, con potenziali partner selezionati e proposti secondo punti in comune e preferenze indicate.

(fonte afp)