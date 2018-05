Leipold (Fmi): per Italia outlook positivo nel breve termine -3

New York, 2 mag. - Un governo di minoranza è stato giudicato come "improbabile" e "instabile". Un governo del presidente "è decisamente più difficile della grand coalition tedesca". Un governo ponte in vista di nuove elezioni "a questo punto è il più probabile" ma porterebbe a chiedersi quando gli italiani tornerebbero a votare. "Difficilmente in estate", ha spiegato Leipold. "Idealmente", ha proseguito, la chiamata alle urne dovrebbe verificarsi dopo la riforma del sistema elettorale. Ma quella riforma pare "improbabile perché implicherebbe la necessità di un consensus. E se le elezioni sono tenute con il sistema attuale, è molto probabile che si ottengano gli stessi risultati comportando un altro stallo".

Leipold si è detto "speranzoso" perché "la speranza è l'ultima a morire". L'Italia può sempre ricorrere a "l'arte di arrangiarsi" che, ha precisato, ha un significato sia negativo sia positivo. Nel frattempo però "la voce dell'Italia è assente" nei grandi dibattiti di questo momento, dai dazi su acciaio e alluminio alla definizione dell'architettura dell'Eurozona.