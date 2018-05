Leipold (Fmi): per Italia outlook positivo nel breve termine -2

New York, 2 mag. - Dal punto di vista economico, Leipold ha descritto la linea del Fondo emersa dai recenti Spring Meetings che si sono svolti nella capitale Usa. Per l'Italia, è prevista una crescita del Pil nel 2018 dell'1,5%. "Non è un tasso di crescita fantastico ma è il migliore degli ultimi 10 anni con l'eccezione del 2010, quando ci fu un rimbalzo dalla crisi", ha detto. Certo. Rischi esterni non Made in Italy come le tensioni commerciali o quelle geopolitiche potrebbero cambiare il quadro, che attualmente resta tutto sommato incoraggiante. E' nel medio-lungo termine che i nodi strutturali dell'Italia emergono. A cominciare da una "crescita della produttività molto deludente". Per lui sarebbe un peccato che alla fine, nel nostro Paese non si riesca a sfruttare il momento attuale favorevole per attuare le tanto necessarie riforme.

Sul fronte politico, Leipold ha spiegato a un pubblico internazionale che il presidente della Repubblica "sta provando tutte le opzioni possibili" per formare un governo mentre nel PD aumentano le divisioni di chi vorrebbe almeno intavolare un confronto con il M5S, il primo partito alle elezioni.(Segue)