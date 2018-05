Leipold (Fmi): per Italia outlook positivo nel breve termine

New York, 2 mag. - Le prospettive di breve termine per l'Italia "non sono così male" tanto che il consenso è per "una continuazione della ripresa". L'outlook strutturale si fa però più incerto se si prende in considerazione un'orizzonte temporale più lungo. Ne è convinto Alessandro Leipold, il nuovo rappresentante dell'Italia nel consiglio del Fondo monetario internazionale.

Il successore di Carlo Cottarelli all'istituto di Washington è stato premiato ieri a New York dal Gruppo esponenti italiani (Gei) presieduto da Lucio Caputo. In quell'occasione, oltre a descrivere il quadro economico italiano, l'ex capo economista del Lisbon Council e storico membro dell'Fmi ha cercato anche di descrivere al pubblico internazionale la situazione politica del nostro Paese "senza avere informazioni da insider".(Segue)