Apple: conti sopra le stime. Lancia piano buyback da 100 mld Usd -2

New York, 2 mag. - Nel segmento "servizi" - che comprende App Store, AppleCare e Apple Pay e Apple Music - i ricavi hanno superato per la prima volta i 9 miliardi di dollari registrando un +31% annuo. Bene anche la categoria "altri prodotti", quella che comprende tra gli altri l'Apple Watch, l'Apple TV, i prodotti Beats, l'iPod, le cuffie wireless AirPods: in questo caso il fatturato è cresciuto del 38% annuo a 3,954 miliardi di dollari.

A livello geografico, le Americhe hanno continuato a generare la maggior parte dei ricavi (24,8 miliardi, +17% annuo) seguite da Europa (13,8 miliardi, +9%) e Greater China. Nella regione che comprende Cina, Hong Kong e Taiwan il fatturato è aumentato del 21% a 13,024 miliardi, il secondo migliore risultato per il secondo trimestre fiscale dal 2015. Anche sulla Cina, Cook ha voluto tranquillizzare chi teme una forte competizione: per lui è un "Paese fenomenale con molte opportunità. E' un bel mercato nei confronti del quale siamo molto bullish". Il successore di Tim Cook, inoltre, non teme le tensioni commerciali tra Usa e Cina. "Sono ottimista", ha detto agli analisti. Per il Ceo di Apple, alla fine prevarrà la tesi secondo cui "la Cina vince solo se gli Usa vincono. Gli Usa vincono solo se la Cina vince. E il mondo vince solo se tutti e due i Paesi vincono".

Il titolo Apple ieri aveva chiuso la seduta in aumento del 2,3% a 169,10 dollari. Nel dopo mercato ha guadagnato oltre il 3%.