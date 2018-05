Turchia, corteo 1 maggio nonostante divieto: 84 arresti

Istanbul, 2 mag. - Come in molte altre città del mondo, tra cui Parigi e anche l'Avana, anche a Istanbul il corteo dell'1 maggio ha causato tensioni e arresti. Nella città le principale zone teatro delle proteste degli anni scorsi, come piazza Taksim, sono state vietate ai manifestanti che, però, hanno cercato di aggirare le forze dell'ordine e il divieto di manifestare: 84 persone sono state arrestate.

Le forze dell'ordine turche hanno presidiato le zone con elicotteri, veicoli muniti di cannoni ad acqua e blindati. Nel resto del Paese altre migliaia di persone hanno partecipato ai cortei per la Festa dei lavoratori.

(fonte afp)