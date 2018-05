Gb, sparatopria a nord di Londra: un morto e un ferito

Roma, 2 mag. - Un morto e un ferito grave in una sparatoria avvenuta ieri sera a nord di Londra, fuori dalla fermata della metropolitana di Queensbury. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che la vittima è un uomo sulla trentina.

Il ferito, un ventenne, è ricoverato in condizioni stabili. La polizia sta indagando e ha lanciato un'inchiesta per omicidio. La zona tra Cumberland Road e Essolado Way è stata transennata, ma ancora non è stato arrestato nessun sospettato. Sono in corso le analisi sulla scena e delle immagini delle telecamere a circuito chiuso dalla zona.