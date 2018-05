Usa, ex medico Trump: non scrissi io lettera su salute "eccellente"

Roma, 2 mag. - L'ex medico del presidente americano Donald Trump Harold Bornstein ha dichiarato di non aver mai scritto la lettera del 2015 in cui si sosteneva che l'allora candidato alla Casa Bianca godesse di una salute "eccellente".

Trump "mi dettò l'intera lettera", ha denunciato Bornstein alla Cnn. La Casa Bianca non ha ancora commentato. Inoltre Bornstein ha dichiarato che le guardie del corpo di Trump hanno effettuato un vero e proprio "raid" nei suoi uffici a febbraio del 2017 portando via tutti i registri con informazioni riguardanti il presidente.

In un'intervista alla Cnn il medico ha sottolineato che la lettera in cui si sosteneva che Trump sarebbe "l'individuo più in salute mai eletto alla presidenza" non era un parere professionale. Nel testo si parlava della forza fisica e della "straordinaria" energia del presidente, della pressione e degli esami del sangue.