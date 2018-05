Francia, 209 arresti dopo scontri tra agenti e black bloc a corteo

Parigi, 2 mag. - La manifestazione contro la riforma del settore pubblico del presidente francese Emmanuel Macron organizzata nel centro di Parigi in occasione dell'1 maggio si è trasformata in una guerriglia di strada con circa 209 arresti.

A margine della manifestazione organizzata dai sindacati, gruppi di black bloc si sono scontrati con le forze dell'ordine generando il caos. Circa 1.200 persone con volto coperto e vestiti di nero hanno incendiato auto e un ristorante della catena McDonald's e hanno inneggiato slogan contro la polizia.

Gli agenti hanno disperso i gruppi di estremisti con gas lacrimogeno e cannoni ad acqua.

Macron ha condannato le violenze prima us Twitter: "Condanno con assoluta fermezza la violenza". E poi in conferenza stampa da Sidney sostenendo che "l'1 maggio è il giorno dei lavoratori e non dei rivoltosi".

