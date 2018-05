Fvg,vince Fedriga e crolla M5s. C.destra: a noi incarico governo

Roma, 30 apr. - In Friuli Venezia Giulia vince il candidato del centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga, con il 57,1%, e crolla il Movimento cinque stelle che incassa la metà dei voti del 4 marzo - quando i grillini veleggiavano intorno al 24% -, raggiungendo appena l'11,7%. Subito l'esito di queste Regionali, come era accaduto anche per il Molise, fa sentire il suo peso nell'intricata matassa per la formazione del governo. All'interno del centrodestra la Lega che raggiunge il 35% stacca di tredici punti percentuali Forza Italia che si ferma al 12%. Ma per Silvio Berlusconi c'è una sola lettura: "la clamorosa sconfitta" dei Cinquestelle "conferma ancora una volta che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una regione, sia a maggior ragione l'intero Paese".

Guarda al quadro nazionale anche il neo governatore leghista Fedriga che parla di un "risultato impensabile" con il quale il Carroccio "ha avuto la più alta percentuale della storia. Speriamo che serva anche a Roma" perchè nel Parlamento non si può fare "nulla aggirando Lega e MoVimento 5 stelle: escludendo Lega e 5 stelle nessuno avrebbe i numeri".

La lista dei Cinquestelle scende addirittura sotto Forza Italia arrivando al 7,2%. Il centrosinistra si piazza al secondo posto con il 26,8% del suo candidato alla guida della Regione, Sergio Bolzonello, solo terzo il grillino Alessandro Fraleoni Morgera. Ma la lista 5 Stelle è al 7,3 per cento. "Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli-Venezia-Giulia ringraziano il Pd per l'egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio&Compagni" ironizza Matteo Salvini in un tweet postando la foto di un due di picche nella sabbia in riva al mare. Poi rilancia l'hashtag #andiamoagovernare: "Io sono pronto!".

Gli azzurri ribadiscono la necessità di dare avvio a un governo di centrodestra. Dal Friuli, sottolinea la capogruppo al Senato Annamaria Bernini, giunge "un ulteriore significativo e chiaro segnale politico che non potrà essere misconosciuto a livello nazionale dove diviene ancor più urgente e necessario dar vita a un governo rispettoso del voto degli italiani". Per Mariastella Gelmini ad essere bocciato dagli elettori è proprio Luigi Di Maio, mentre Giorgia Meloni con Fdi "vicino al 6%", rilancia: "Adesso ci aspettiamo subito un mandato a formare il governo per il centrodestra, ci aspettiamo che non si perda altro tempo e ci aspettiamo che Pd e M5s che hanno perso le elezioni rispettino il voto degli italiani e non mettano i bastoni fra le ruote".

Dal fronte del centrosinistra Debora Serracchiani sottolinea l'esigenza di "un nuovo inizio" e Sergio Bolzonello osserva che "il Pd era in caduta libera anche dopo il Molise e invece ha tenuto e non era scontato". Il renziano Michele Anzaldi chiede che Di Maio faccia "un'approfondita analisi del voto": "I cittadini in queste settimane hanno visto il suo volto arrogante, arrivista e inconcludente, pronto a tutto pur di entrare a Palazzo Chigi".

Per i Cinquestelle parlano con una nota i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo ponendo l'accento sul dato della bassa affluenza ("Il dato che rileviamo è che ogni qualvolta che il M5s non è in partita, quasi la metà degli elettori rinuncia a votare") e ribadendo che "questo risultato non va ovviamente confrontato con quello ottenuto alle ultime politiche visto che si tratta di elezioni profondamente differenti, bisogna ripartire per costruire una proposta per il Friuli Venezia Giulia ancora più convincente".