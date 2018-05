T-Mobile e Sprint, ceo difendono fusione: positiva per gli Usa

New York, 30 apr. - I consigli di amministrazione di T-Mobile e Sprint hanno approvato ieri la fusione da 26,5 miliardi di dollari delle due società, mediante scambio azionario, da cui nascerà un gigante da 127 milioni di clienti negli Stati Uniti. Gli amministratori delegati delle due aziende hanno difeso l'operazione, che valuta complessivamente i due gruppi 146 miliardi di dollari, debito incluso. T-Mobile controllerà il 42 per cento della nuova società, Sprint il 27 per cento.

John Legere, il numero uno di T-Mobile (il quarto gruppo di telefonia mobile negli Stati Uniti, controllato da Deutsche Telekom), ha promesso ai microfoni di Cnbc che "la competizione aumenterà, che i prezzi scenderanno, che la velocità [dei servizi internet offerti] salirà e l'occupazione aumenterà dal primo giorno". Legere è sicuro che le autorità antitrust "approveranno l'operazione, perché è positiva per l'America".

Marcelo Claure, il Ceo di Sprint (il terzo gruppo di telefonia nel Paese, controllato da Softbank), ha affermato che "gli Stati Uniti devono guidare la sfida sul fronte del 5G", su cui "siamo indietro rispetto alla Cina"; questo può avvenire "solo se aziende come T-Mobile e Sprint si fondono". La nuova azienda sarà guidata da Legere, manterrà il nome T-Mobile e conterà oltre 127 milioni di abbonati wireless, aumentando la competizione contro i due gruppi leader negli Stati Uniti: AT&T e Verizon.