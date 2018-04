New York, 30 apr. - Il titolo di Twitter accelera a Wall Street dopo che Disney ha annunciato un accordo per creare una programmazione specifica di sport, notizie e intrattenimento per la piattaforma. I dettagli saranno comunicati in parte più tardi nel pomeriggio americano e in parte mercoledì. In questo momento le azioni del social media salgono del 4,84% a quota 30,90 dollari.