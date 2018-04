Usa,Stormy Daniels lancia nuova causa contro Trump per diffamazione

New York, 30 apr. - La ex pornostar che sostiene di avere avuto oltre un decennio fa una relazione sessuale con Donald Trump ha lanciato una nuova causa contro il presidente Usa, questa volta per diffamazione. Stormy Daniels sostiene che il leader Usa l'abbia diffamata con un tweet scritto il 18 aprile scorso.

L'azione legale si aggiunge a quella volta ad abrograre un patto confidenziale che le avrebbe impedito di parlare della presunta relazione tra i due. Lei aveva detto che quell'accordo è nullo perché Trump non lo ha mai firmato. La Casa Bianca ha ripetutamente negato che i due abbiano avuto un rapporto sessuale.

Con l'ultima causa, depositata in un tribunale di Manhattan, Stormy Daniels punta a ottenere danni per oltre 75mila dollari.