Usa, Trump: Singapore potrebbe essere scelta per incontro con Kim

New York, 30 apr. - Questa mattina aveva dato l'impressione di essere interessato a incontrare il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un a Panmunjom, il villaggio dell'armistizio del 1953 al confine tra le due Coree. Adesso il presidente americano, Donald Trump, ha detto che sta valutando anche Singapore come possibile luogo in cui vedere Kim per discutere la denuclearizzazione della penisola coreana.

Alla fine della conferenza stampa con il presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, Trump è tornato sul podio e ha detto che i luoghi che gli Stati Uniti stanno considerando sono due: Panmunjom e Singapore, ma che non è ancora stata presa una decisione.