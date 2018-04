Roma, 30 apr. - "In spregio a quanto deciso all`unanimità in direzione, qualcuno tra interviste, dichiarazioni e ospitate in tv stava portando il Partito Democratico a fare l`accordo con #DiMaio e il #M5s. Matteo Renzi ha detto che non è d`accordo. Adesso vogliamo anche negargli il diritto di parola? #senzadime". Lo scrive su twitter l`on. Luciano Nobili del Partito democratico.