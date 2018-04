Usa, Trump su Iran: "Situazione inaccettabile". Ma non si sbilancia

New York, 30 apr. - "Quella dell'Iran è una situazione inaccettabile. Entro il 12 prenderemo una decisione, questo non vuol dire che non cercheremo di negoziare un nuovo accordo. Ma quello che sappiamo e quello che ha detto oggi [Benjamin] Netaniyahu dimostra che ho ragione al 100%". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa dal Rose Garden della Casa Bianca insieme al presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari.

Trump ha detto di aver seguito parte del discorso del primo ministro israeliano: Netanyahu ha detto che "l'Iran sta mentendo e sta continuando il suo programma nucleare", facendo riferimento a documenti recuperati dal Mossad.

