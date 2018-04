Pensioni, Cisl: D'accordo con Ue ma serve confronto su piattaforma

Roma, 30 apr. - La Cisl è d'accordo con l'Ue su misure che rafforzino la capacità redistributiva. Ma chiede un confronto con le istituzioni su piattaforma e sindacati.

"La Commissione europea nel suo rapporto sulla adeguatezza delle pensioni pubblicato oggi suggerisce all'Italia "di prendere misure che rafforzino la capacità redistributiva delle pensioni obbligatorie anche integrando le prestazioni con quelle dei fondi pensione. Siamo assolutamente d'accordo", dichiarato il segretario Confederale della Cisl, Ignazio Ganga secondo cui quanto chiesto dalla Ue "è quello che abbiamo cercato di fare con il confronto con il Governo nel 2016 e nel 2017 con cui siamo riusciti, pur condizionati da pesanti vincoli finanziari, a reintrodurre elementi di solidarietà ed equità nel sistema previdenziale e a far riconoscere che i lavori non sono tutti uguali e anche la Commissione questo lo riconosce".

"Sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare - ha sottolineato Ganga - e vogliamo continuare sulla strada della solidarietà anche nel futuro. In questa direzione va la nostra richiesta di ragionare su di una pensione di garanzia per i pensionati del futuro, in particolare i giovani che hanno oggi carriere spesso discontinue e retribuzioni non sempre adeguate e sulla copertura previdenziale dei periodi di cura. Auspichiamo per questo che sia possibile confrontarci quanto prima con le istituzioni non chiudendo il cantiere previdenziale aperto nel Paese per volere del Sindacato. La posizione della commissione rafforza le istanze della Cisl trovano spazio nella piattaforma sulla previdenza sulla quale insistere rispetto ad alcune necessità".