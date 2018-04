Roma, 30 apr. - "Il Pd deve fare una proposta e si deve sedere con tutti. Il tema non è questo, il tema è come uscire dall'empasse senza sacrificare i propri valori" e per farlo serve "un governo istituzionale che metta mano alle tante cose che non funzionano. Mi pare che Renzi abbia detto le stesse cose". Lo ha detto il ministro Carlo Calenda intervistato a Zapping su Rai Radio uno.