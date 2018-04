T-Mobile compra Sprint, Wall Street prevede ostacoli regolatori

New York, 30 apr. - Dopo anni di feroci negoziati, T-Mobile US ha raggiunto un accordo da 26 miliardi di dollari per comprare l'arcirivale Sprint. L'intesa, annunciata ieri, rappresenta la terza volta negli ultimi quattro anni in cui i due operatori di telefonia mobile Usa hanno cercato di convolare a nozze. E non è affatto scontato che questa sia quella buona. Per questo i titoli delle due aziende sono venduti a piene mani a Wall Street. Sprint cede il 15% e T-Mobile US perde il 7%.

L'accordo tutto in azioni porta T-Mobile US - il quarto operatore statunitense per numero di abbonati - a prendere il controllo di Sprint, al terzo posto nel panorama della telefonia Usa. Il gruppo combinato si chiamerà T-Mobile e sarà guidato da John Legere, il Ceo irreverente attualmente al comando di T-Mobile US. In base all'intesa, ai soci di T-Mobile US andranno 9,75 titoli Sprint per ogni azione T-Mobile US in loro possesso. Deutsche Telekom, la controllante di T-Mobile US, possiederà il 42% dell'azienda che nascerà dalla fusione mentre a SoftBank, la holding giapponese a cui fa capo Sprint, andrà il 27%; il restante 31% sarà in mano agli investitori. Sarà il gruppo tedesco a controllare il 69% del potere di voto della nuova società, di cui nominerà i suoi 14 membri del cda. L'operazione dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2019 ma il mercato è scettico visto che già nel 2014 le due aziende abbandonarono i loro piani di fusione dopo essersi sentiti dire dai funzionari dell'allora amministrazione Obama che difficilmente avvrebbero ottenuto un semaforo verde. (Segue)