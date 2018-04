Dazi Usa su acciaio e alluminio? Mnuchin: Trump non ha deciso

New York, 30 apr. - Donald Trump non ha ancora deciso se posticipare la scadenza, fissata al primo maggio, raggiunta la quale i dazi su acciaio e alluminio scatterebbero anche per gli alleati che fino ad ora ne erano stati esentati. Si tratta non solo dell'Unione europea ma anche di Canada e Messico (nazioni impegnate nelle trattive per riscrive il North American Trade Agreement) oltre ad Argentina, Australia e Brasile. Tra i Paesi salvati almeno temporaneamente dai dazi scattati il 23 marzo sui metalli in arrivo in Usa dal resto del mondo c'era anche la Corea del Sud, la prima nazione ad avere poi rinegoziato il suo accordo commerciale con l'America e dunque ad avere risolto la questione una volta per tutte.

Il segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto oggi che "il presidente non ha ancora preso una decisione" nel corso di una intervista su Fox Business Network.

Già venerdì scorso era iniziata a circolare voce di un possibile posticipo. Le nuove scandenze, aveva riferito Cnbc, potrebbero variare da Paese a Paese in base ai progressi dei negoziati in corso su questa o su altre questioni commerciali. Per esempio, Canada e Messico sarebbero esonerati dalle tariffe doganali su acciaio e alluminio per via dei progressi recenti fatti sull'accordo di libero scambio sottoscritto nel 1994 e che il presidente Usa vuole aggiornare.

In cambio di una esenzione dai dazi, i Paesi con cui Washington sta negoziando dovrebbero accettare quote di acciaio e alluminio da esportare in Usa. Lo ha fatto capire il segretario americano al Commercio Wilbur Ross in una intervista pubblicata ieri da Bloomberg. In essa Ross aveva spiegato che la Casa Bianca continuerà a concedere esenzioni ma non ha fatto i nomi di chi potrebbe goderne.