Roma, 30 apr. - "La Lega ha rivolto agli alleati della coalizione e al M5S un appello alla responsabilità per evitare veti e contro-veti e dare così un governo per dare risposte ai cittadini. L'offerta di dialogo resta aperta al M5s, ma non al Pd perché con loro è assolutamente impossibile trovare una convergenza programmatica". Lo ha detto il neo governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga della Lega, ospite a Otto e mezzo su La7.