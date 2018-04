Fine operazioni in Iraq, chiude quartier generale coalizione Usa

New York, 30 apr. - La coalizione a guida statunitense in Iraq ha chiuso oggi il suo quartier generale per le forze di terra a Baghdad, indicando la fine delle vaste operazioni di combattimento contro l'Isis, prima delle elezioni del prossimo mese.

L'Iraq ha proclamato la vittoria contro l'Isis a dicembre, dopo oltre tre anni di guerra, ma i militanti estremisti restano attivi in alcune parti del Paese. La chiusura del Combined Joint Forces Land Component Command riflette il diverso ruolo della coalizione, che ha aiutato le forze irachene sul campo di combattimento con i consiglieri militari e d'intelligence e con il sostegno aereo.

Ora che l'Isis non controlla più porzioni di territorio significative, la coalizione può spostare la sua attenzione sull'addestramento delle forze locali.