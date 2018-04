Pd,Valiante: bene Martina,è il momento di ricostruire la comunità

Roma, 30 apr. - "Le parole di Maurizio Martina e la sua comprensibile amarezza insieme alle prese di posizione di Dario Franceschini ed altri che si uniscono in queste ore, segnano un positivo punto di partenza per provare a ricostruire una comunità profondamente lacerata". Lo dichiara Simone Valiante, componente della direzione nazionale dem e vicino al presidente Emiliano commentando le dichiarazioni dei due leader Pd, in risposta alle prese di posizione dell'ex segretario Matteo Renzi.

"Renzi avrebbe l'opportunità di utilizzare il suo talento per aiutare il Pd e non demolirlo con continui e gratuiti atti forza e di delegittimazione - sottolinea -. Qualcuno gli spieghi che la corrente dei neomelodici che in queste ore per ringraziarlo del "posto al sole" si sono alternati dai "senza di me" a "torna Matteo" e' ampiamente minoritaria nel Paese. Serve recuperare la politica ed un senso di comunità che i suoi atteggiamenti continuano ad indebolire. Se poi vuole demolire quel poco che rimane del Pd lo dica chiaramente", conclude Valiante.