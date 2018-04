Romano (Pd): Franceschini ed Emiliano sopra le righe

Roma, 30 apr. - "Considero del tutto sopra le righe le affermazioni di Franceschini ed Emiliano, e spero che i loro toni si facciano ragionevoli in vista della Direzione. Renzi ha espresso opinioni largamente maggioritarie nella comunità del Pd (proprio la comunità di cui parla Franceschini), formalizzate nel corso dell`ultima Direzione e già condivise da moltissimi parlamentari e dirigenti del Pd. L'intenzione di ridurre al silenzio Renzi mi pare sconsigliabile e controproducente per il Pd, la cui forza è nella chiarezza delle proprie posizioni, nell`essere alternativa al populismo e nel legame con una comunità politica che non può essere imbavagliata". Lo ha detto il deputato Pd e direttore di Democratica, Andrea Romano, ai microfoni di Radio Radio.

"Le eventuali elezioni - aggiunge Romano - sarebbero il risultato del fallimento dei cosiddetti vincitori e del malfunzionamento delle istituzioni in un quadro tripolare. Aspettiamo ancora che Destra e M5s ammettano di non essere stati in grado di formare un governo".