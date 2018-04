Governooverno, Pedrazzini (Fi): da Di Maio epilogo surreale

Roma, 30 apr. - "La richiesta di voto di un Di Maio in grande difficoltà è l'epilogo surreale di una strategia talmente priva di senso da far venire il sospetto che in realtà sia stata studiata, magari dalla Casaleggio e Associati per sottrarre il Movimento dalla responsabilità di governare". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini. "La politica del doppio forno è un elemento di pressione nei confronti degli interlocutori politici nel momento in cui non viene evidenziata. Proporre platealmente un contratto prima alla Lega, con l'aggravante della richiesta a quest'ultima di tradire il suo alleato, e poi al Pd è invece un'assurdità: è come se Trump offrisse un contratto prima all'Isis e poi ad Assad. Chi si avventura in politica deve imparare a stare a tavola...", conclude.