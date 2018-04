Orlando: se si ha a cuore Pd non tenerlo in queste condizioni

Roma, 30 apr. - "Le urne si avvicinano, non c`è una linea né condivisa né maggioritaria, non si capisce chi dirige il partito. Nessuna discussione è stata fatta sulle cause della sconfitta che, peraltro, viene costantemente evocata. È ragionevole pensare che senza una correzione ci ripresenteremo agli elettori con gli stessi limiti del 4 marzo. Ha ragione Martina, non si può tenere un partito in queste condizioni se si ha a cuore il suo destino". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, ministro della Giustizia uscente e leader dell'area Dems del Pd.

"Renzi e Martina - aggiunge - in ticket hanno vinto il Congresso. Poi, su quella linea, il Pd ha perso le elezioni. Renzi si è dimesso. Ci è stato detto che, data la situazione istituzionale, non si poteva fare un Congresso. Abbiamo dato comunque la nostra disponibilità ad accettare la reggenza di Martina, ma dal giorno dopo è stato evidente che le difficoltà maggiori nello svolgimento del suo ruolo sono venute proprio da una parte di coloro che lo avevano indicato. L'Assemblea Nazionale che avrebbe potuto fare chiarezza è stata rinviata per decisione della maggioranza".