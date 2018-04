Bahrein, 4 condanne a morte commutate in ergastoli. Alfano: 'Bene'

Roma, 30 apr. - Il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano, ha elogiato la decisione del re del Bahrein di commutare in ergastoli quattro condanne a morte. Ne dà notizia una nota della Farnesina.

"Bene la decisione del re del Bahrein di commutare in ergastoli quattro condanne a morte", ha dichiarato nella nota il capo della diplomazia italiana, "L`Italia promuove l'abolizione della pena capitale nel mondo ed è in prima linea nella campagna internazionale per una moratoria universale della pena di morte".