Ciad, deputati adottano una nuova costituzione

N'Djamena, 30 apr. - I deputati del Ciad hanno adottato una nuova Costituzione che instaura un regime presidenziale e rafforza i poteri del presidente Idriss Deby, durante una consultazione boicottata dall'opposizione che ha cercato di manifestare di fronte al parlamento controllato da un importante dispositivo di sicurezza.

L'Assemblea nazionale ha votato la bozza di costituzione con 132 voti favorevoli e 2 contrari. Non ci sono state astensioni. Una forte presenza di polizia era visibile in prossimità dell'Assemblea Nazionale a N'Djamena, con l'opposizione e varie organizzazioni della società civile che avevano lanciato un appello a manifestare in mattinata.

(fonte AFP)